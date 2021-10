Salento, botte da orbi al matrimonio: ora il testimone dello sposo rischia il processo per violenza sessuale

Dopo le nozze, la rissa per strada e un video che, in poche ore, fece il giro del web. Spingendo la sposa a un chiarimento pubblico di quanto accaduto: «Non ho mai tradito mio marito». Ora il testimone dello sposo, accusato di aver molestato la sposa proprio nel corso del pranzo nuziale, rischia di finire sotto processo: il pubblico ministero Luigi Mastroniani ha infatti chiesto per lui - 26 anni, originario di un paese della Grecìa salentina - il rinvio a giudizio con l'accusa di violenza sessuale. L’udienza preliminare è fissata al 18 ottobre davanti al gup Michele Toriello e a difendere le ragioni del giovane sarà l'avvocato Walter Gravante.

APPROFONDIMENTI VIDEO Botte fra lo sposo e il testimone: il matrimonio finisce in ospedale NOZZE ROVINATE Salento, il matrimonio finisce in rissa: botte da orbi fra lo sposo e... IL CASO Matrimomio con rissa, parla la sposa: «Mai tradito mio marito,... VIDEO Matrimonio con rissa, parla la sposa: "Basta gogna social"

Le nozze e le botte

Accade tutto il 29 maggio scorso, quando in un ristorante del Sud Salento, la coppia festeggia con amici e parenti il matrimonio celebrato poco prima. Vicino al bancone del bar - secondo l'accusa - il testimone avrebbe molestato la sposa, cingendola con le braccia e palpeggiandole ripetutamente il seno. Probabilmente questo e poi qualche bicchiere di troppo avrebbero scatenato quindi la rissa svoltasi sotto gli occhi dei passanti all'esterno del ristorante e che ha coinvolto principalmente lo sposo e il testimone. Se le sono date di santa ragione, mentre alcuni invitati e la sposa tentavano di separarli.

Da qui, le denunce incrociate: quella degli sposti contro il 26enne per molestie - con l'apertura del procedimento penale a suo carico - e quella presentata dal testimone ai carabinieri dopo la rissa. L'uomo, infatti, ha denunciato non solo l'ormai ex amico e sposo, ma anche il fratello e il padre di lui. Nell'esposto, li ha accusati di lesioni personali per essere stato violentemente colpito alla colonna vertebrale.

Salento, il matrimonio finisce in rissa: botte da orbi fra lo sposo e il testimone. E arrivano i carabinieri