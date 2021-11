Salento, botte all'ex moglie: uomo arrestato in flagranza per lesioni

A Nardò (Lecce) i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo che, poco prima a seguito di una precedente lite per futili motivi, aveva aggredito l'ex moglie colpendola ripetutamente in diverse parti del corpo.

In possesso di droga

All'esito contestuale della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente ì 11 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente cocaina, nascosto all'interno della biancheria intima: è stato segnalato alla locale prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti per scopi non terapeutici.

I soccorsi

La donna è stata soccorsa dal personale del 118: sono state riscontrate lesioni lacerocontuse. L'uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Lecce.