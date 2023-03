Salento, bimbo di due anni "dimenticato" in auto: piange e attira i passanti. La mamma patteggia dieci mesi

Bimbo di due anni "dimenticato" in auto in piena estate: la madre patteggia dieci mesi l'accusa di abbandono di minore aggravato perché fatto commesso da un genitore. I fatti si sono verificati in un Comune del Salento, due anni fa. Secondo quanto ricostruito il piccolo fu notato da alcuni passanti mentre piangeva e gridava all'interno dell'autovettura. I passanti avvisarono immediatamente le forze dell'ordine.

Furono avviate le ricerche e poco dopo fu rintracciata la madre che si trovava all'interno del suo appartamento. Le indagini sono state coordinate dal pm Luigi Mastroniani con il quale il difensore della donna ha raggiunto l'accordo per il patteggiamento ratificata dal giudice Silvia Saracino. In fase di indagine il fascicolo era stato trasmesso anche al tribunale dei minori per il necessario provvedimento per l'affidamento. Il bimbo era infatti stato affidato al padre.