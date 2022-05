Salento, bimbo di 2 anni resta bloccato con la testa sotto un tavolo: salvato dai Vigili del Fuoco

Era rimasto incastrato sotto un tavolino e i genitori si sono appellati immediatamente ai Vigili del Fuoco per risolvere una situazione da cui non sapevano come uscirne. Un bimbo di 2 anni e 2 mesi, ieri sera, è rimasto bloccato, con la testa, nell’intelaiatura di un tavolino da salotto. Alle ore 20.30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Lecce, nel quartiere Salesiani, su richiesta dei genitori.

L'intervento risolutore

In casa c'erano il padre e la madre del piccolo ma non sapevano come liberarlo: ci avevano provato in tutti i modi ma poi hanno desistito chiedendo aiuto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto, con estrema precisione, cercando di spaventare il meno possibile il bambino, a tagliare l’intelaiatura del tavolo liberando il piccolino il quale è in buone condizioni.

Hanno utilizzato un seghetto a mano classico: piano piano, mentre i genitori e gli stessi Vigili del Fuoco tranquillizzavano il bimbo, sono riusciti nell'impresa. Alla fine, solo sorrisi e gioia: quando si è liberato, il piccolo era un po' spaventato ma, elmetto in testa, ha giocato con i suoi eroi, i Vigili del Fuoco.