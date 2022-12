Sconcerto nel Salento, morta bimba di due anni e mezzo: era finita in ospedale con la febbre alta

Tragedia nel Salento, una bimba di due anni e mezzo di Sannicola, comune in provincia di Lecce, è morta in ospedale. La piccola era stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Sacro Cuore di Gallipoli. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: la piccola aveva la febbre alta e si è reso necessario il trasferimento presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è stata ricoverata in rianimazione.

Per lei però non c'è stato nulla da fare. A quanto si apprende dalla Asl, è stato disposto un accertamento diagnostico per comprendere le cause della morte: se sia riconducibile a un virus influenzale e a possibili complicanze, o se si sia trattato di una encefalite fulminante.

La decisione del sindaco: spento l'albero in piazza

Il sindaco di Sannicola Cosimo Piccione spegne il grande albero che campeggia nella piazza principale del paese e tutte le luminarie cittadine. Tanti i messaggi accorati sulle pagine di facebook : “A volte la vita è proprio ingiusta. Non doveva succedere una tragedia così grande. Fai buon viaggio piccolo angelo e dai la forza ai tuoi genitori e fratelli di sopravvivere al dolore della tua assenza".