Belen, Cecilia e il barocco: le sorelle Rodriguez in giro per Lecce

Non solo lavoro ma anche svago per le due sorelle Rodriguez arrivate nel Salento. Le stories sul profilo Instragram di Belen proseguono. Ieri sera le due sorelle insieme allo staff che sta seguendo la campagna pubblicitaria Hinnominate si sono concesse una pausa in città a Lecce.

Prima una cena presso un ristorante off limts e poi uno scatto davanti alla chiesa di San Matteo. Mano nella mano, le due sorelle, dress code total black, si sono fatte immortalare davanti ad uno dei simboli del barocco leccese. Nella storia Belen tagga la sorella Cecilia e le scrive "Te amo".