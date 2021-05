Turismo, 60 aziende a caccia di lavoratori: «I giovani si rivolgano a noi»

Proposte di livello e colloqui alla luce del sole. È la contromossa degli operatori turistici: così vogliono convincere a lavorare tutti quei giovani e non che - ormai diffidenti, più attratti dall'estero o confortati da aiuti di Stato - quest'anno stanno disertando il Salento nel momento clou.

«Una scelta obbligata», ammettono i promotori del Career Day Turismo: un'iniziativa messa in piedi in un batter d'occhio e che, a tre giorni dal lancio sul web, sta riscuotendo quel successo che esprime, appunto, il disperato bisogno di assumere delle aziende di settore. In programma l'11 giugno all'Ecoresort Le Sirene di Gallipoli, l'evento ha già ottenuto l'adesione di 59 imprese. E c'è tempo fino al 7 giugno per prenotare il proprio banchetto.

Quanto ai candidati, invece: potranno presentarsi direttamente all'accettazione con il codice dell'offerta e la segreteria organizzativa procederà all'abbinamento. La risposta diretta alla rinnovata sfida dell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro che, adesso, è quanto mai focalizzata sul turismo. La stessa che, da dieci giorni, Quotidiano sta facendo emergere attraverso i numeri (rapporto Excelsior di Unioncamere), il racconto dei rappresentanti delle associazioni di categoria (Federalberghi, Confcommercio, Confartigianato) e le contrapposte voci di sindacati e dirigenti scolastici. N'è nata una disputa, in cui è intervenuta anche la Regione, con l'assessore a Lavoro e Formazione professionale, Sebastiano Leo, che ha promesso a breve un tavolo per far da cerniera.

La ricerca



Networking è la parola chiave. L'input è arrivato da Destinazione Salento, organizzazione no profit costituita da 900 operatori turistici salentini: «Sentiamo il dovere morale di impegnarci tutti direttamente per facilitare l'incontro tra domanda e offerta. Non godendo di una cabina di regia a livello istituzionale, abbiamo deciso di attivarci personalmente in tal senso, perché siamo tutti penalizzati dal fenomeno che si sta manifestando anche su questo territorio. Non troviamo risorse da impiegare nelle nostre strutture ricettive, nei nostri bari, ristoranti, lidi. Abbiamo deciso dunque di fare squadra e - spiegano i rappresentanti di Destinazione Salento - di contattare gli enti che svolgono un ruolo di raccordo come il nostro, sia dal lato della domanda che dell'offerta, per cercare di organizzare un B2B in presenza a Gallipoli».

E così all'organizzazione dell'evento hanno deciso di partecipare anche Mediterranea (associazione per lo sviluppo locale), Tempi Moderni (agenzia per il lavoro), Re.Sa.Tur. (Rete tra gli istituti tecnici di Stato per il Turismo del Salento), l'Itst (Istituto tecnico superiore per l'industria dell'ospitalità e del turismo allargato), Anpal Servizi (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro). Il tutto con il patrocinio del Lions club Lecce Santa Croce.

«Questa esperienza - proseguono da Destinazione Salento - ci deve aiutare a capire se esistano effettivamente i margini per realizzare l'incrocio tra domanda e offerta nel turismo, a individuare le eventuali criticità che la ostacolano e, dunque, a pianificare interventi mirati. Ecco perché abbiamo deciso di invitare nel corso dell'iniziativa anche la Regione, la Provincia e i Comuni: vorremo rendere strutturale questo progetto, coinvolgendo ovviamente anche i Centri per l'impiego. Vogliamo porci come una vera e propria agenzia».

E si può dire pure che i colloqui sono già iniziati. Alcune delle centinaia di offerte di lavoro raccolte, pubblicate sui portali degli enti promotori del Career Day Turismo, non sono passate, infatti, inosservate. Si propone, per esempio, l'assunzione a tempo indeterminato di 1 receptionist e 1 cuoco in un hotel a 3 stelle di Lecce; l'assunzione a tempo determinato di un cuoco capopartita e 1 cameriere/a di sala in un hotel di lusso di Lecce. O ancora, l'assunzione a tempo determinato di un front desk receptionist, 1 cameriere/a ai piani, 1 addetto/a alle colazioni, 1 cameriere/a di sala e 2 addetti cucina in un hotel di lusso a Gallipoli. C'è anche chi cerca un revenue manager junior o un aiuto cuoco sous chef. «Non possiamo perdere tempo. Questa è l'anteprima: tra due settimane il via».