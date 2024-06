Autovelox e Ztl allo scanner del Codacons con Lecce che incassa 4.725.421,17 euro nel 2023 ma a sorprendere sono i dati dei piccoli comuni come Otranto (915.850 euro) e Sannicola (354.485 euro). Cifre che portano la provincia di Lecce a raggiungere un importo che supera i 25 milioni di euro, un tesoretto – quello dei proventi dalle infrazioni del Codice della strada – che il prossimo anno potrebbe aumentare a causa delle installazioni di nuovi autovelox. Sono attese entro settembre, infatti, le attivazioni di due rilevatori di velocità lungo la Tangenziale Est di Lecce e un terzo (forse addirittura un quarto) dovrebbe essere installato lungo la Statale 613, all’altezza del Comune di Surbo.

L'analisi del Codacons

«Nel 2023 – si legge nella nota inviata nelle scorse ore dall’associazione che tutela i consumatori – gli introiti da multe stradali sono aumentati di circa 2 milioni di euro rispetto al 2022 e di quasi 8 milioni rispetto al 2021, quando l’incasso congiunto di Comuni e Provincia era stato di circa 17,5 milioni di euro. Un dato che conferma l’inequivocabile tendenza dei Comuni salentini ad utilizzare lo strumento della multa per le violazioni al codice della strada come fonte di finanziamento». Ma è Galatina, con l’occhio elettronico situato lungo la Statale 101, ad aggiudicarsi la palma d’oro, incassando in un solo anno la cifra di 5.070.911,91 euro (4.770.631,11 euro solo dall’autovelox), a fronte di appena 164mila euro riscossi nel 2022. Un aumento che in termini percentuali si attesta a +2900%. Al secondo posto si colloca il Comune di Lecce, che incassa circa un milione di euro in meno rispetto al 2022, e al terzo posto Gallipoli con un incasso di 1,8 milioni ed un aumento di quasi 300mila euro rispetto all’anno precedente. Da segnalare i dati inviati al ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, dei Comuni di Ugento e Presicce-Acquarica i quali, nonostante non utilizzino autovelox, hanno avuto un aumento importante dei propri introiti. Ugento ha registrato incassi per oltre 470mila euro (nel 2022 quando erano stati riscossi appena 50mila euro); Presicce-Acquarica nel 2022 aveva incassato circa 59mila euro mentre nel 2023 quasi 135mila. Elemento emerso anche nel corso dell’ultimo Consiglio comunale dove il sindaco Paolo Rizzo, rispondendo alle domande dell’opposizione, ha chiarito che l’incremento dei proventi riguarda esclusivamente gli accertamenti effettuati coi varchi della Ztl.

Incassi crollati per il Comune di Melpignano, invece, che in tre anni ha visto ridurre i propri introiti di circa 4 milioni passando dai 5 milioni del 2021 ad appena 1 milione nel 2023, effetto dello spegnimento dell’autovelox collocato sulla Lecce-Maglie disposto dal prefetto Luca Rotondi e confermato dal Tar di Lecce. E ancora, spiccano Trepuzzi (1.865.446,30 euro), Cavallino (1.584.707,16), Nardò (868.687,25), Melendugno (769.453,88) e Galatone con 551.504,50 euro, di cui 103.855,43 euro provenienti dai rilevatori di velocità mobili.