Salento, auto in fiamme nella notte: è di proprietà di un operaio

Auto in fiamme nella notte a Carmiano. Intorno alle 4 una squadra dei Vigili del Fuoco di Veglie è intervenuta in via Don Alessandro Niccoli per un incendio di una Fiat Punto alimentata a metano di proprietà di M.R., 35enne operaio del posto. La vettura era parcheggiata a ridosso di alcune abitazioni tra il tratto stradale e piazza Paolino Arnesano.

I Vigili del Fuoco hanno dapprima spento le fiamme e poi con il supporto dei carabinieri avviato gli accertamenti, al momento ancora in corso, per stabilire le cause che hanno generato il rogo. Il tempestivo intervento dei caschi rossi ha evito che le fiamme si propagassero danneggiando le abitazioni vicine.