Salento, un'altra auto incendiata nella notte: le fiamme divorano la parte anteriore del mezzo

Continua l'escalation di incendi auto nel Salento: un'altra vettura è stata bruciata dalle fiamme nella notte appena trascorsa. I vigili del fuoco di Tricase sono intervenuti poco dopo la mezzanotte a Tricase, comune del Sud Salento, dopo la segnalazione di un incendio che stava divorando l'auto parcheggiata in via Pio XII, una Renault Clio di proprietà di un uomo G.G.. del 1978.

All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme avevano già carbonizzato la parte anteriore dell'auto andata completamente distrutta. Gli uomini dei vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza la vettura. Non è ancora noto l'origine delle fiamme.