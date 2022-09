Salento, altre due auto in fiamme nella notte: nuovo rogo a distanza di pochi giorni

Ancora due auto in fiamme a Taurisano. E con le stesse modalità dell’incendio che, pochi giorni fa, ha distrutto tre vetture e danneggiato un furgone.

Questa volta il rogo, scoppiato intorno alle 5, ha distrutto un Ford Ranger di un operaio edile di Taurisano di 33 anni e la Ford Kuga della sua fidanzata, una 29enne di Gagliano. I due mezzi erano parcheggiati vicino alla casa dell’uomo, in contrada Serra, ma ad una decina di metri di distanza l’uno dall’altro.

Come per l’incendio di qualche giorno fa, dunque, gli inneschi sono stati differenti ed è quindi certa la matrice dolosa. Si escludono, però, collegamenti tra l’episodio della scorsa settimana e quello di oggi.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e gli agenti del commissariato di polizia, diretti dal vicequestore Salvatore Federico, che hanno avviato le indagini. Nella zona non sono installate telecamere.