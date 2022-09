Salento, tre auto in fiamme nella notte a Taurisano. Danneggiato anche un autocarro. Indendio di origine dolosa

L'incendio di quattro mezzi, di cui a quanto pare tre dati alle fiamme intenzionalmente, si è verificato la scorsa notte a Taurisano. I fatti si sono verificati attorno alle tre e non c'è dubbio, stando a quanto accertato da polizia e vigili del fuoco, che si tratti di un episodio di natura dolosa. Il rogo si è sviluppato in via Ravizza. Hanno preso fuoco un'Audi TT, un'Opel Corsa e un'Audi A7. Danneggiato un autocarro Iveco.

Le vetture erano parcheggiate in luoghi non troppo vicini fra loro, il che fa escludere che il fuoco si sia propagato da un mezzo all'altro. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco, e non risultano danni a cose o conseguenze a persone. Sull'episodo indagano i poliziotti del commissariato, diretti dal vicequestore Salvatore Federico.