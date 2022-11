Salento, tre auto bruciate nella notte e incendio in un appartamento

Notte di fuoco nel Salento quella appena trascorsa. Incendio in una appartamento a Lizzanello e tre auto bruciate a Lecce e provincia. A Lizzanello intorno alle 22.50 una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta in via Mazzini per un incendio abitazione. L’intervento dei vigili del fuoco è valso a limitare i danni. Nessun problema strutturale e nessuna persona coinvolta.

Le auto bruciate a Lecce

Alle ore 21.30 circa una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta nel capoluogo salentino, via Falcone, per un incendio autovettura marca Mercedes modello A180. Spente le fiamme e messa in sicurezza l’auto i vigili del fuoco hanno avviato le indagini, tuttora in corso, per stabilire la natura dell’incendio.

Un paio d'ore più tardi, il secondo intervento: i vigili del fuoco sono intervenuti per in via Giacomo Arditi per una seconda auto incendiata. Si tratta di una Fiat modello 500 che rischiava di essere interamente bruciata dalle fiamme. Anche in questo caso sono state avviate le indagini per stabilire la natura dell’incendio.

Auto in fiamme a Casarano

Alle ore 01.40 circa una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è intervenuta nel comune di Casarano in via Amatore Sciesa per un incendio autovettura marca Fiat modello 500. Spente le fiamme e messa in sicurezza l’autovettura i vigili del fuoco hanno avviato le indagini, tuttora in corso per stabilire la natura dell’incendio.