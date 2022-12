Salento, un'altra notte di fuoco: in fiamme un furgone. Danneggiata anche un'auto parcheggiata

Un'altra notte di fuoco nel Salento: furgone in fiamme a Galatone dove intorno alle 04.20 una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è intervenuta in via Pietro Gobetti per un incendio di un Iveco Daily 35/10. Il mezzo è stato totalmente distrutto mentre a causa dell’irraggiamento termico è stata danneggiata anche un’automobile marca Audi modello A4.



L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di limitare i danni. Al momento sono in corso cause di accertamento per verificare la natura dell’incendio.