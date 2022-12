Salento, sette auto a fuoco nella notte, incendio anche nell'abitazione di un avvocato

Ennesima notte di fuoco nel Salento. Tra Matino e Taviano sono andate a fuoco sette auto e due abitazioni. A Matino l'incendio ha interessato sette vetture: due erano posteggiate in via Trieste e cinque in via Gorizia. Le fiamme hanno anche danneggiato due abitazioni vicino alle quali le auto erano parcheggiate. Inoltre, il fuoco ha distrutto un'abitazione in contrada Pozze. Le fiamme sarebbero scoppiate intorno alle 23 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ugento e Maglie, con il supporto di un'autobotte arrivata dal comando provinciale di Lecce. Su tutti gli episodi stanno indagando i carabinieri.

A Mancavera, marina di Taviano, le fiamme hanno interessato l'abitazione di un avvocato.

Secondo le prime indiscrezioni i roghi sarebbero tutti collegati.

L'allarme

Non si ferma, dunque, la serie di attentati incendiari che ormai da diverse settimane sta interessando il territorio del Basso Salento. Solo pochi giorni fa, nella notte di Natale, erano state date alle fiamme tre auto tra Tuglie e Matino. La notte del 23, invece, un ordigno era stato piazzato davanti all'abitazione di un operaio a Casarano. Risalgono a qualche settimana fa, poi, i roghi che hanno interessato i depositi dei mezzi delle aziende Gialplast di Taviano e Tekneko di Casarano, entrambe operanti nel settore della raccolta dei rifiuti, e un autosalone di Casarano. Ci sono poi le intimidazioni ai danni di amministratori pubblici: colpiti tre consiglieri comunali tra Seclì e Gallipoli. Una escalation allarmante, sulla quale ha acceso un faro anche la Prefettura, che dopo i primi episodi ha potenziato i controlli sul territorio.