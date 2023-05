Salento, nomine e consulenze al tribunale fallimentare: 5 arresti della guardia di finanza. Giudice ai domiciliari

Arresti vengono eseguiti dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Lecce nell'ambito di un'inchiesta della procura di Potenza che ha riguardato ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione ruotati attorno alle consulenze concesse dal Tribunale fallimentare. Gli arresti vengono eseguiti anche a Nardò e Gallipoli. Il magistrato Pietro Errede è stato posto agli arresti domiciliari. Domiciliari anche per un avvocato e tre commercialisti. Dieci in tutto gli indagati.

Il magistrato

Nell'ambito dell'indagine un anno fa erano state eseguite perquisizioni. Il giudice Errede ha prestato servizio a Lecce fino a qualche mese fa, poi si è trasferito a Bologna dopo un procedimento (archiviato) per incompatibilità ambientale del Csm.

Altre perquisizioni sono in corso nello studio di commercialisti e professionisti, alcuni dei quali sono stati convocati in caserma per essere interrogati.

Le indagini

Le indagini partono da un esposto e poi dalle dichiarazioni rese il 21 settembre 2021 da Saverio Congedo e Michele Macrì, amministratori giudiziari di due imprese al centro di una articolata vicenda, al culmine della quale era stato poi proposto l’inserimento di un “coadiutore”, persona per l’appunto alquanto vicina a Errede. Da qui una serie di ulteriori verifiche. I due denuncianti avrebbero mostrato gli screenshot delle conversazioni whatsapp ai pm di Potenza. Dalle captazioni telefoniche sarebbe poi emerso un quadro che ha portato alla esigenza di compiere perquisizioni. Un intero capitolo della ricostruzione del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Lecce era dedicato alla “collana tennis di brillanti” fornita da un consulente. Si tratterebbe di una «collana tennis di brillanti di particolare valore commerciale, a un prezzo pressoché simbolico». A testimoniare che gli incarichi giudiziari sarebbero stati forniti a fronte di presunti benefit o favori di vario genere.