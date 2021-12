Salento, due arresti e 10 chili di cocaina sequestrati dai carabinieri nell'operazione “Winter solstice”

Due arresti e 10 chili di cocaina sequestrati. “Winter solstice”, così è stata chiamata la vasta operazione antidroga dei carabinieri di Lecce in due distinte attività.

A San Donato di Lecce, i militari hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 29 anni, incensurato. Insospettiti nei giorni precedenti da strani movimenti in quella zona, i carabinieri hanno deciso di procedere a una perquisizione domiciliare, nel corso della quale hanno trovato oltre 6 chili di cocaina suddivisa 6 panetti sigillati con pellicola; quasi 5 chili e mezzo di marijuana contenuta in diversi sacchetti in cellophane.

Sempre a San Donato, anche grazie al determinante contributo dell’infallibile olfatto del cane quentin, gli stessi militari hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne incensurato in possesso di quasi 4 chili di cocaina e 700 grammi di marijuana contenuta in diversi contenitori.

Il valore stimato dello stupefacente, una volta immesso sul mercato, sarebbe stato di oltre 500.000 mila euro.