Salento, l'appello di una mamma per strappare un giovane dalla droga: ​​«Aiutatemi a restituire il sorriso a mio figlio».

“Vorrei che qualcuno mi aiutasse a restituire il sorriso a mio figlio. Vorrei allontanare dalla sua giovane vita il peso schiacciante della droga”. Ha le lacrime agli occhi questa giovane madre - le diamo il nome di fantasia per tutelarne la privacy, Maria - che da mesi lotta contro un mostro più grande di lei, che nulla può contro il suo coraggio, la sua forza.

Batte i pugni sul tavolo Maria, “non è possibile che nessuno possa fare qualcosa per mio figlio. E’ assurdo che non sia reato drogarsi, va contro ogni mio principio, contro il rispetto della vita, del prossimo e della propria dignità. Mio figlio non mi ascolta, mi sono rivolta ai servizi, alle forze dell’ordine”.

La storia

Giovanissimo e con tutta la vita davanti, il ragazzo inizia ad avere contatto con le droghe leggere quasi per gioco.

Ma gioco non è. “Vorrei lanciare un appello a tutti i giovani, non è vero che uno spinello non è droga, non è vero che non causa danni. Si entra in un mondo più grande di voi, in un mondo che non potete controllare e che vi porterà in un tunnel buio da cui sarà difficile risalire. Mi rivolgo ai genitori, non abbassate la guardia. Controllate i vostri figli, le loro amicizie, i loro primi amori, i contesti in cui trascorrono le ore libere. Guardateli negli occhi, il loro profondo dolore non è nascosto davanti al cuore di una madre o di un padre”.

“I genitori non sono perfetti, nessuno lo è”, vuole sottolinearlo questa mamma che da un paesino del Salento lancia il suo grido di rabbia. “Non siate convinti di non commettere errori, i genitori sbagliano, non per cattiveria ma accade, non per mancanza di responsabilità ma perché le vicende della vita conducono a volte verso scelte diverse”. Ha chiesto aiuto a tutti per salvare la metà della sua anima, un ragazzo intelligente, pieno di sogni, ma che ora si sta lasciando andare. Un giovane che ha deciso anche di lasciare la sua casa e sta permettendo alla cocaina di strappargli il futuro, di rompere i legami familiari e amicali, di rinchiudersi in un silenzio che violenta il suo coraggio e ammutolisce la sua voce. “La droga ti strappa la dignità – conclude la signora – ti annienta come persona, ti accompagna verso la morte. Nessuno può far nulla? Perché è una scelta. Ma io non mi arrendo, non lo farò mai. Lotterò per trovare una via d’uscita. Non permetterò che la vita di mio figlio mi sfugga dalle mani. Mi aggrapperò ad ogni singola speranza di rinascita”.