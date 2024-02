Salento, annuncia il suicidio su Facebook e si spara alla spalla: salvato dalle segnalazioni degli utenti

Annuncia su Facebook l'intenzione di farla finita. Ma i suoi contatti e gli amici dei contatti taggati leggono il post e allertano le forze dell'ordine. All'arrivo dei soccorsi, l'uomo si era sparato alla spalla: è stato trasferito in ospedale e non corre pericolo di morte.

Cosa è successo

Tutto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. L'uomo, un 49enne residente in un Comune del Sud Salento e titolare di un'attività commerciale, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post dal contenuto inequivocabile: chiedeva perdono alle persone a lui vicine, salutandole e scrivendo il suo dispiacere per come sarebbe andata a finire.

Nel post l'uomo aveva taggato alcuni amici, rendendo così il messaggio visibile ad una cerchia più ampia di quella delle sue sole amicizie.

Difatti, pochissimi minuti dopo la pubblicazione è giunta una prima segnalazione alla Polizia locale del paese, seguita da altre chiamate alle forze dell'ordine da parte di amici e conoscenti. Gli agenti, a loro volta, hanno allertato i carabinieri e si sono diretti sul posto. In pochi minuti - e fortunatamente ancora in tempo - le forze dell'ordine hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo, in una località balneare del Sud Salento. Il 49enne aveva esploso un colpo di pistola ferendosi alla clavicola sinistra. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito al pronto soccorso del “Francesco Ferrari” di Casarano. Fortunatamente, la sua vita non è in pericolo.