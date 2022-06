Salento, l'amministrazione blocca i commenti "fuori tema": la pagina facebook del Comune «non è il bar dello sport»

“Attenzione, la Pagina facebook ufficiale del Comune di Salve non è il bar dello Sport”. Con questa comunicazione gli amministratori di Salve, comune in provincia di Lecce, hanno chiesto a tutti gli utenti che interagiscono con la pagina social di osservare e rispettare il regolamento sulle buone norme di comportamento, consultabile sul sito web del Comune di Salve . “Tra i diversi punti del regolamento vi è soprattutto quello di rispettare il tema del pubblicato scrivendo commenti attinenti, senza innescare polemiche su altre questioni, andando quindi fuori tema e aprendo dibattiti non utili all’informazione pubblica, che è lo scopo principale di questa pagina” si legge nella nota ufficiale del Comune di Salve.

E si precisa che “Tutti i commenti ritenuti appunto “fuori tema” o fuorvianti saranno eliminati, e in caso di comportamento reiterato l’utente può essere anche bloccato dall’interagire con la pagina”. “Non si tratta di censura. Esistono delle regole e devono essere rispettate. - spiegano ancora gli amministratori – Tale regolamento è sempre stato attivo ma, sino ad ora, non è stato applicato se non in casi più gravi di disinformazione, polemica strumentale e fuorviante o comportamento volgare. A partire da questo momento è nostra intenzione far rispettare tale regolamento alla lettera per il bene di tutti e per il bene di un’informazione corretta e chiara” concludono.