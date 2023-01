Abusi su un ragazzino di 14 anni, un uomo rischia il processo

Avrebbe abusato di un quattordicenne costringendolo a compiere atti sessuali contro la sua volontà. Per un uomo di 48 anni, di Minervino di Lecce, la procura salentina ha chiesto il rinvio a giudizio. Vittima un ragazzino che sarebbe stato adescato per strada e portato in un casolare, a Maglie. A quanto pare era appena uscito da una chiesa e si stava recando a casa.

I fatti

Secondo l'accusa, sostenuta dal pm Simona Rizzo, il 48enne avrebbe costretto il ragazzino a seguirlo e con movimenti improvvisi e repentini, lo avrebbe forzato ad assecondare le sue volontà, e lo avrebbe anche palpeggiato, incurante del dissenso manifestato. A formulare denuncia sono stati i genitori della presunta vittima, assistita dall'avvocato Arcangelo Corvaglia. L'imputato è difeso dagli avvocati Oronzo Carrozzini e Pasquale Giulitto. L'udienza preliminare avrà luogo a marzo.