Salento, accoltella la moglie e le lancia l'acido sul volto. Gravissima

Acido sul volto e tre coltellate alla moglie: la lite in famiglia finisce in tragedia a Galatone, nel Salento. Grave la donna, trasportata in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi, che nel litigio avrebbe riportato delle ferite da arma da taglio e importanti ustioni sul volto. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’Ordine.

Il profilo

L'uomo, di origine marocchina, dopo l'aggressione si sarebbe dato alla fuga. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri della locale stazione e della compagnia di Gallipoli. Gli inquirenti al momento mantengono il massimo riserbo sui quanto accaduto fra le mura domestiche di questa coppia.