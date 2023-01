Salento, accoltella il fratello e minaccia la madre: condannato per stalking e violenza privata

Condanna a 4 anni di carcere per un 56enne di Lecce, F.M. le sue iniziali, finito a processo per stalking, minaccia e lesioni aggravate oltre che di tentata estorsione e violenza privata. Tuttavia per alcuni capi d’imputazione è stato dichiarato il non doversi procedere in quanto estinti per remissione di querela.

Le minacce alla madre

Minacce e atteggiamenti violenti che si sarebbero sviluppati a partire dal 2019 soprattutto in danno della madre, e in particolare nel 2021 quando l’uomo accoltellò il fratello per questioni pare legate all’eredità. Episodio quest’ultimo denunciato in Questura. La sentenza di condanna è stata emessa dai giudici della prima sezione penale (Presidente Fabrizio Malagnino, a latere Marco Mauro Marangio e Maddalena Torelli) a fronte di una richiesta di 6 anni invocata dalla pm, Maria Consolata Moschettini.

L'interdizione dai pubblici uffici

I giudici hanno anche dichiarato interdetto l’imputato dai pubblici uffici per i prossimi 5 anni che dovrà anche risarcire il fratello, costituitosi parte civile con l’avvocato Raffaele Benfatto, con una provvisionale di 15mila euro. Il 56enne finito in carcere è difeso dall’avvocato Simone Viva, che dopo il deposito delle motivazioni potrà presentare ricorso in appello.