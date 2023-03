Abusivismo edilizio, sequestrati quattro immobili con piscina: denunciato il proprietario

Abusivismo edilizio, le fiamme gialle hanno sequestrato quattro immobili con piscina. Erano stato realizzati nell'area del Parco Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e venivano affittati per soggiorni vacanza nel Salento. I militari della Guardia di Finanza della Sezione Operativa Navale di Otranto, con il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza Bari, hanno portato a termine un'operazione che ha consentito - anche attraverso rilievi fotografici del litorale costiero, in particolare nei pressi di marina di Novaglie del Comune di Gagliano del Capo in provincia di Lecce - di constatare la recente costruzione di diversi immobili in un complesso turistico ricettivo.

Le indagini

Si tratta di due immobili e di una piscina abusivi con tanto di solarium e di altri due immobili ampliati senza alcuna autorizzazione. La struttura turistica, con un’estensione di oltre 5mila metri quadrati, parte della quale in origine adibita a deposito per uso agricolo, veniva affittata per soggiorni nel Salento tramite un sito internet. A seguito del sequestro sono scattate anche indagini di natura fiscale. Il proprietario della struttura è stato denunciato: a suo carico varie ipotesi di reato, tra cui deturpamento di bellezze naturali nonché lottizzazione abusiva. Le condotte illecite sono attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Lecce.