Carezze e palpeggiamenti alle nipotine: un nonno 78enne di Trepuzzi ha deciso di autodenunciarsi alla procura chiedendo di essere destinatario di una misura cautelare, il divieto di avvicinamento. Sarà interrogato domani dal pm Erika Masetti, al fianco del suo avvocato Paolo Spalluto.

I fatti tra il 2017 e il 2019



I fatti risalgono a un periodo compreso tra il 2017 e il 2019. L’anziano, molto legato alle nipotine, andava a prenderle a scuola. Nell’autodenuncia ha riferito di non sapere bene per quale ragione, ma ha ammesso di aver avuto approcci intimi con le due bimbe. Ha chiesto quindi di essere allontanato e messo nelle condizioni di non nuocere. Ha ammesso ogni responsabilità, dichiarandosi pentito. E sostenendo di provare vergogna per quanto accaduto. Ha specificato di non voler incontrare le nipoti, e gli altri famigliari, proprio per fugare ogni dubbio sul pericolo che possa accadere ancora.



E di voler chiedere scusa alle due ragazzine per quanto si è verificato. Il pm ha iscritto il pensionato nel registro degli indagati, con l’accusa di violenza sessuale in danno di due minorenni. Ne ascolterà la versione, poi deciderà sulla richiesta di misura che proviene, stavolta, dall’indagato stesso.