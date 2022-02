Salento, 300 lidi a bando. «Tutela per queste aziende»

Quasi 300 concessioni andranno a bando nel Salento nel 2024. I conteggi non sono semplici (tanto che lo stesso governo sta tentando una mappatura delle licenze in tutta Italia) ma incrociando i dati della Camera di Commercio (ufficio statistica) e quelli delle amministrazioni comunali sarebbero 281 le licenze concesse agli stabilimenti balneari in provincia di Lecce. Probabilmente di più, certamente non di meno. Con un numero di addetti,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati