Comuni, in 13 verso il voto: cinque sono commissariati. I primi candidati in campo

Sindaci e consigli comunali da rieleggere: in primavera urne riaperte in 13 Comuni della provincia di Lecce. Seppure in vista delle amministrative 2023 non sia stata ancora individuata la data del voto, di certo al momento c'è il fatto che la prossima tornata elettorale vedrà protagonisti anche cinque Comuni finiti sotto commissariamento.

Dove si vota

Nel dettaglio a essere chiamati alle urne saranno 82.269 cittadini dei Comuni di Alezio, Giurdignano, Montesano Salentino, Salve e San Donato, Sannicola, Santa Cesarea Terme e Spongano. Ma la partita si giocherà anche nelle realtà commissariate di Surbo, Veglie e Vernole dove l'esperienza delle amministrazioni si è conclusa prima del tempo a seguito delle dimissioni dei sindaci. Ma anche a Otranto e Squinzano. Nel primo caso a determinare le dimissioni del sindaco Pierpaolo Cariddi - a settembre dello scorso anno - sono state le due inchieste giudiziarie culminate poi con l'arresto dello stesso ex sindaco e del fratello Luciano Cariddi. Inchieste che hanno visto gli investigatori puntare i riflettori su un presunto sistema di favori concessi agli imprenditori in cambio di consenso elettorale. A Squinzano, invece, dopo la caduta nel 2019 dell'amministrazione di Gianni Marra con le dimissioni di nove consiglieri (cinque di minoranza e quattro di maggioranza) il Comune era stato ufficialmente commissariato per pericolo di condizionamenti mafiosi nell'attività dell'ente. Ma tant'è.



Squinzano

Ora la partita si riapre. E proprio a partire dal Comune del nord Salento, le prime pedine sembrano già piazzate sullo scacchiere. Potrebbero essere almeno tre gli aspiranti alla poltrona di sindaco. Dalle parti del centrodestra, l'ex sindaco Marra starebbe puntando su un proprio candidato per la corsa a palazzo di città. La Lega del senatore Roberto Marti, invece, sembra intenzionata a scommettere su Mino Miccoli, altro ex primo cittadino. Sul versante opposto, dalle parti del centrosinistra in campo c'è già Andrea Pulli, candidato di riferimento dell'assessore regionale Alessandro Delli Noci. Ancora nessuna mossa da parte del Pd anche se non è esclusa l'ipotesi che i dem possano convergere sul nome di Pulli.

Otranto



A Otranto l'ex candidato sindaco di centrodestra Luca Bruni potrebbe decidere di riprovarci. A sfidarlo questa volta potrebbe essere Lavinia Puzovio, ex vicesindaca di Cariddi. Al momento, tuttavia, nella città dei Martiri lo scenario il vista delle amministrative è tutto da tracciare.

Surbo



La sfida in vista del voto sembra essere entrata nel vivo, invece, a Surbo. Dopo la rottura con l'assessora ai Lavori Pubblici, Martina Gentile e le consgeuenti dimissioni del sindaco Oronzo Trio lo scorso ottobre, il Pd starebbe scommettendo proprio sulla ricandidatura del primo cittadino dimissionario. In campagna elettorale, tuttavia, Trio potrebbe vedersela nuovamente con Gentile che in queste settimane avrebbe aperto al dialogo con il Movimento 5 Stelle. Dalle parti del centrodestra, invece, in campo c'è già la Consigliera di Partità della Provincia di Lecce, Filomena D'Antini. Ma non è esclusa la candidatura di Nicola Donno, vicino al sindaco di Nardò Pippi Mellone.

Veglie



E ancora, a Veglie dopo lo scontro con quattro consiglieri e le conseguenti dimissioni il sindaco uscente Claudio Paladini è già pronto a tornare in campo indossando la casacca di candidato alla poltrona di primo cittadino. Pur essendo al secondo mandato, infatti, il primario di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Gallipoli potrà ricandidarsi non avendo superato i 2 anni e 6 mesi di mandato. A sostenerlo il movimento "Con" di Alessandro Delli Noci.

Vernole



Nell'elenco dei Comuni commissariati figura, infine, Vernole. A giugno dello scorso anno Il Sindaco di Vernole Franco Leo aveva annunciato e poi formalizzato le dimissioni durante il Consiglio Comunale. Ora la nuova sfida potrebbe vedere in campo per il centrodestra l'ex sindaco Ferdinando Pedaci contro il consigliere uscente Giuseppe Landolfo per il centrosinistra. Il condizionale, tuttavia, resta ancora d'obbligo.

Gli altri Comuni



Guardando agli altri Comuni al voto, ad Alezio l'uscente Andrea Barone quasi sicuramente è già pronto a correre per il secondo mandato. Partita tutta da giocare, invece, a Sannicola: l'uscente Cosimo Piccione con due mandati già alle spalle non potrà più giocarsi la partita delle comunali da candidato alla guida del Palazzo di Città. Uscenti a caccia del bis, e in alcuni casi anche del tris, i sindaci di Giurdignano, Monica Gravante e di Salve, Francesco Villanova. Ma anche Pasquale Bleve a Santa Cesarea Terme e Luigi Rizzello a Spongano.

