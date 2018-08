Salentino residente a Milano insulta i poliziotti: «Brutti terroni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In nottata, una volante in servizio di perlustrazione nella zona periferica tra via Fermi e via Monteroni, è stata attratta dal comportamento inconsueto di una persona alla guida di una Lancia Y. L’uomo, un 40enne originario del capoluogo salentino, ma residente a Milano, è risultato particolarmente contrariato dal controllo ed in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha apostrofato i poliziotti con l’epiteto “terroni ignoranti”, rifiutandosi di esibire i documenti. In preda all’agitazione, l’uomo, che non ha accettato, peraltro, a sottoporsi al test alcolimetrico, ha colpito violentemente con una testata il vetro di una portiera della volante procurandosi un taglio all’arcata sopraccigliare, tanto da costringere Il personale del 118, oltre alle medicazioni del caso, a somministrargli un calmante. Al termine degli accertamenti, gli agenti hanno sequestrato il veicolo e indagato in stato di libertà l’uomo per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le proprie generalità e rifiuto di sottoporsi all’accertamento sullo stato di ebrezza alcolica.