La salma al Duomo: Ruppi è tornato a Lecce

L'attesa è finita: Cosmo Francesco Ruppi è tornato nella "sua" Lecce. Questa mattina la salma dell'arcivescovo che per più di un ventennio ha guidato la diocesi del capoluogo salentino è arrivata al Duomo dove, a porte chiuse, è avvenuta la tumulazione nella grande tomba in marmo posizionata in una delle cappelle laterali. La salma di Ruppi, partita da Alberobello (cittadina di nascita dell'arcivescovo), è stata accolta da monsignor Michele Seccia, attuale arcivescovo di Lecce.

Nel pomeriggio è prevista la cerimonia del ricordo affidata a don Marcello Semeraro, arcivescovo salentino e grande amico di Ruppi. Poi, la messa che sarà celebrata dallo stesso Seccia. In queste ore è stato il nipote Francesco a farsi portavoce del primo messaggio della famiglia: "Siamo grati alla comunità leccese per questo ritorno". Era stato lo stesso Ruppi a indicare la volontà di essere sepolto nel Duomo.



