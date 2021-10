Troppi rumori: Lecce al terzo posto fra le città italiane

Il traffico veicolare cittadino e quello proveniente dalla provincia fanno risultare Lecce fra le prime tre città più rumorose d'Italia, insieme a Milano e Verona.

La ricerca sull'inquinamento acustico

Il dato emerge da una ricerca condotta da Amplifon e altri partner su un tema ancora poco discusso, quello legato all'inquinamento acustico, che desta allarme non solo in Italia ma in tutta Europa a causa degli effetti nocivi per la salute delle persone residenti e non.

Per realizzare l'indagine sono stati coinvolti 65 giovani membri di Aiesec (organizzazione internazionale gestita interamente da studenti) che nel periodo compreso tra il 16 e il 19 luglio scorsi, hanno portato avanti in 15 città italiane una sfida denominata Noise Escape Challenge, che consisteva nell'osservazione delle oasi acustiche dove fosse stato possibile avere una piacevole e sicura esperienza uditiva, rintracciando questi spazi tramite l'applicazione per cellulare di Amplifon denominata Listen Responsibly.

Accanto a questa rilevazione, nel conto complessivo della ricerca sono stati aggiunti pure i dati raccolti negli ultimi 20 mesi dagli utenti della community della stessa app di Amplifon (più di 8.600 rilevazioni) che hanno contribuito a stilare un ranking delle città più o meno rumorose in Italia.

I problemi all'udito legati al rumore

Tra le meno rumorose è risultata Torino con il suo Parco del Valentino che si è classificato al primo posto nel ranking delle oasi acustiche con una media di 48.92 decibel, a cui seguono Cremona (51.57 dB) e Venezia (53.69 dB). Mentre - in base ai dati aggiornati a settembre - tra i capoluoghi di provincia, le città di Milano, Lecce e Verona appaiono tra le più rumorose d'Italia con i rispettivi valori medi di 65.31 decibel, 65.24 dB e 61 dB.

Numeri dunque allarmanti per alcune realtà italiane che confermano le criticità legate al fenomeno dell'inquinamento acustico: secondo Amplifon infatti «in tutto il mondo, più di un miliardo di giovani tra i 12 e 35 anni rischia problemi di udito a causa dell'esposizione incontrollata al rumore. Un eccesso di rumore aumenta fino al 30% la probabilità di avvertire una qualche difficoltà uditiva, ma incide anche su altri aspetti della vita, come disturbi dell'umore, insonnia, difficoltà di concentrazione e mal di testa».

La notizia del dato di Lecce pone degli interrogativi anche nelle associazioni, come Legambiente, che da tempo studiano l'impatto del traffico veicolare sui centri abitati e le politiche legate al verde pubblico, all'aumento dell'urbanizzazione e alla mobilità. «Il valore che emerge su Lecce da questa ricerca andrebbe analizzato più in profondità, per esempio capire quando e in quali zone sono stati effettuati i rilevamenti - spiega Maurizio Manna di Legambiente Puglia -. Purtroppo, la città soffre del traffico automobilistico sia interno sia proveniente dalla provincia. Nel capoluogo si continua ancora ad andare in centro con le auto e a nostro avviso occorre cominciare ad impostare una visione alternativa in questo settore. Per esempio, altre città in Italia si stanno attrezzando per fermare il traffico all'ingresso, intorno al perimetro urbanizzato.

Traffico e trasporti da rivedere

A Lecce occorrerebbe creare un sistema di interscambio che consenta di lasciare le auto in periferia e accompagnare le persone verso il centro con un sistema di trasporti interni. Comunque c'è da dire pure che Lecce ha tante potenzialità, per questo consideriamo sempre una buona azione incentivare gli spazi verdi che contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento ambientale ed acustico. Siamo comunque in piena transizione, i veicoli saranno sempre meno inquinanti e ci sono ampi margini di miglioramento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA