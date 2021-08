Meraviglia a Ruffano, la scala diventa un'opera d'arte

Arte pubblica, suggestioni d'altrove e rilettura del centro urbano si intrecciano nella bellissima opera realizzata da due artisti nel Basso Salento. Il progetto, a cura di Giorgia Prontera e Tumu GaoGao, si chiama “Tappeto Volante” ed è promosso dall’Assessore alla Cultura, Arte e Spettacolo del Comune di Ruffano, Pamela Daniele.

I due hanno dato un nuovo volto a uno dei luoghi di passaggio del centro storico, realizzando decorazioni dai colori accesi in stile arabo nella scalinata che si trova in via Regina Elena e collega una strada principale al centro storico. L'impatto è deciso e l'opera imponente, nella a che vedere con i soliti restyling a suon di versi poetici che imperversano ovinque. Quello di Ruffano è un unicum: sin da subito si è pensato ad un tappeto dipinto, un 'Tappeto Volante" per valorizzare la scalinata piuttosto anonima e darle rilievo.

Il progetto dei due creativi

Le suggestioni dei due creativi (lei è una giovane e nota ceramista del posto) guardano lontano, riconnettemdo il Salento alla sua storia di approdi e attraversamenti. «Il Tappeto Volante - spiegano - prima di posarsi su Ruffano ha viaggiato per il mondo, tra le culture del mediterraneo e le tradizioni del passato. I decori prendono spunto dalla tradizionale produzione di tappeti nel mondo e da simboli e scene della vita del paese, che invece che tessuti saranno dipinti seguendo un progetto originale e manuale. L’idea è che chi attraversa questa scala si senta d’un tratto immerso in una realtà familiare ma anche sconosciuta e che come su un tappeto volante si senta proiettato lontano, in viaggio costante verso altri luoghi ma nella propria realtà. Come dalla mano di un tessitore sarà realizzato un grande tappeto dedicato al paese di Ruffano, un posto bellissimo e pieno di risorse».