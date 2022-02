Ruffano, ecco il paese innamorato: cuori e poesie addobbano piazzette e vicoli. Con tanto di musica in sottofondo

«Non lo so dove andrò, ancora no, vado dove vai tu»: cantava Vasco Rossi nella canzone “Stammi vicino”. È questo uno dei tantissimi brani musicali che da sabato 12 febbraio saranno la colonna sonora di un percorso per innamorati a Ruffano, dove l’amministrazione comunale guidata da Antonio Cavallo promuove per il secondo anno “San Valentino sotto le stelle”.

Strade e piazze addobbate



Dalle piazzette ai vicoli: tutto il centro storico è stato addobbato con angeli e cuori sospesi che scendono fino a formare un tetto. Un tetto rosso di passione e di amore. Da piazza del Popolo - dove troneggia un grande “ti amo” scritto a lettere cubitali - fino a piazzetta Giangreco e a seguire tutti i vicoli che si incrociano nel centro storico del paese. Ogni strada è un piccolo capolavoro. Sulle pareti sono appesi tanti lavori che richiamano la festa più attesa dagli innamorati. Il sottofondo musicale non manca nemmeno quest’anno: grandi e famosi brani musicali si sentiranno nell’aria romantica.



Sembrerà di camminare in un luogo magico dove tutto è stato sapientemente allestito, dalle luci alle grandi opere scenografiche, come la carrozza di cuori, la panchina adornata di cuori e un cupido pronto a schioccare la freccia dell’amore.

Insomma giornate intere di lavoro per preparare un percorso dedicato all’amore - amore in tutti sensi: per un fidanzato, per un’amica, per il proprio cane - che comincia oggi e andrà avanti fino al 28 febbraio - e chiunque (innamorato o no) potrà andare a Ruffano e immortalarsi in una foto ricordo.



«Siamo molto soddisfatti di questo risultato - dice il primo cittadino –, il borgo antico adornato con cuori, fiori, proiezioni e tanto altro, rende davvero questo periodo incantevole. Lo scorso anno abbiamo avuto migliaia di persone sebbene tutto fosse controllato per la sicurezza e il contrasto al Covid. Quest’anno speriamo che vada meglio. Siamo pronti ad accogliere i nostri visitatori. Che l’amore sia l’ingrediente principale per rinascere dopo questa pandemia che ci ha tolto tanto, ma che anche attraverso queste iniziative dà la speranza di ricominciare».

Il sottofondo musicale



La grande novità di quest’anno è proprio dedicata alla musica che non sarà fatta solo di canzoni che suonano nell’aria ma ci saranno degli spettacoli con musica dal vivo: al pianoforte, al violino, con l’aggiunta di tanti artisti di strada.

Un San Valentino all’insegna de romanticismo e della rinascita: che l’amore sia vissuto al tepore di un cielo costellato di stelle e cuori. I vicoli addobbati siano il messaggio che l’amore è tutto amore. Tutta la cittadinanza è felice di questa iniziativa e già aspetta l’arrivo dei visitatori pronti a stupirsi del piccolo borgo innamorato.

