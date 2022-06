Ruffano, i bimbi scrivono al sindaco: «Complimenti per la rielezione... Ora una pista di atletica»

A Ruffano, in provincia di Lecce, due alunni della scuola elementare prendono carta e penna e scrivono al sindaco Antonio Cavallo, appena rieletto alla guida del comune. Una lettera in cui i piccoli cittadini si complimentano per la recente riconferma: «per il rinnovo del vostro prestigioso incarico. Eravamo sicuri che ce l’avrebbe fatta -scrivono i piccoli cittadini- perché ha talento, personalità e grande capacità di risolvere i problemi. A questo proposito avremmo una richiesta da farle: una pista di atletica leggera e una palestra confortevole per allenarci, perché d'inverno siamo obbligati ad allenarci alla zona industriale… Forse le stiamo chiedendo troppo, ma vi preghiamo di venirci incontro. Siamo molto contenti del nostro sindaco».

La risposta del sindaco

I due piccoli fratelli hanno le idee chiare e per allenarsi in modo “confortevole” non si sono lasciati prendere dalla soggezione o dall’imbarazzo ed hanno deciso di scrivere al primo cittadino, per chiedergli di soddisfare le loro esigenze. L’hanno fatto con garbo, determinazione e dolcezza che caratterizza i più piccoli. La lettera arrivata nei giorni scorsi e protocollata dagli uffici comunali è stata pubblicata dallo stesso sindaco sulla sua pagina Facebook. «La città vista e con loro non si scherza, commenta il sindaco. Una delle numerose dimostrazioni d’affetto dei miei piccoli cittadini con una determinazione ed un coraggio decisamente fuori dal comune -conclude Cavallo- una richiesta che non puó essere sottovalutata o lasciata in evasa, farò di tutto per accontentarli».