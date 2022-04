L'ultimo saluto a Claudio sulle note di De Gregori: «Un amico, ci mancherà»

Le note de «La leva calcistica della classe ‘68» di De Gregori per l’ultimo saluto a Claudio Pastore. Si sono svolti nel tardo pomeriggio di ieri nella chiesa dedicata alla Natività della Beata Vergine Maria i funerali del 31enne scomparso all’alba della domenica di Pasqua a causa di un incidente in moto sulla provinciale 374 che collega Taurisano a Miggiano.

Il dolore dei familiari

Tanta gente, moltissimi i giovani che hanno riempito la piazza accanto alla chiesa matrice, ha voluto partecipare il dolore per la tragica morte del giovane che lavorava nell’azienda di famiglia. Inconsolabile la sofferenza dei genitori Adolfo e Silvana, delle sorelle Chiara e Daniela, dei parenti e degli amici rimasti impietriti e senza parole dinanzi a una tragedia così improvvisa e inattesa. La salma di Claudio Pastore era rientrata a Ruffano nella serata di Pasquetta, sistemata nella chiesa all’ingresso del borgo antico: e da lunedì continuo è stato il pellegrinaggio di persone, provenienti anche dai paesi viciniori, che hanno voluto portare una parola di conforto e un segno tangibile di vicinanza umana.

A officiare le esequie del giovane ruffanese, in una chiesa piena per quanto le disposizioni anti- assembramento permettono il parroco della matrice, don Nino Santoro. Alle sue spalle, occupando gli scranni del coro ligneo, i compagni di squadra del Ruffano Calcio, compagine che disputa il campionato regionale di Prima categoria e nella quale il 31enne aveva militato sino all’inizio della stagione in corso. Il sacerdote ha ricordato Claudio come «un ragazzo amicone di tutti e che correva non soltanto in campo ma anche nella vita, correva veloce cercando di dare forma ai suoi sogni e ai suoi desideri di giovane uomo». Al termine della cerimonia funebre, la bara di legno chiaro con sopra la maglia di gioco del Ruffano è stata portata a spalla dagli amici e dai calciatori ruffanesi nella piazzetta che si apre accanto alla chiesa. Dopo la musica di Francesco De Gregori e il volo di diversi palloncini bianchi, la gente si è sciolta in un ultimo e commosso applauso prima che il corteo accompagnasse il feretro di Claudio Pastore sino al cimitero.