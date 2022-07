Droga in auto e in casa suddivisa in panetti: due arresti. Si tratta di una donna C.G. 35enne e un uomo R.M.P. 36enne, conviventi, residenti a Ruffano, responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di 2 kg. di Cocaina, 6 kg. di Marijuana e 8 kg. di Hashish, tutti confezionati in panetti.

I controlli della polizia

La polizia ha fermato ieri sera per un controllo la donna che era alla guida della propria automobile. Sulla vettura sono stati scoperti in uno scatolone, due panetti di coca dal peso complessivo di 2 kg. In una successiva perquisizione nella casa della coppia, dove si trovava l'uomo, e nel garage sono stati scoperti altri 6 kg di marijuana e 8 di hascisc, suddivisi in panetti e nascosti dappertutto, anche nel refrigeratore.