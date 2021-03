Il Covid entra in caserma: contagiati due carabinieri nel Salento. Altri otto negativi. Il colonnello: «Essenziale rispettare le regole»

Il Covid non risparmia nemmeno l'Arma dei carabinieri. Due contagi sono stati accertati infatti all'interno della caserma di Ruffano, piccolo comune del Sud Salento. I due militari positivi al nuovo coronavirus avevano ricevuto entrambi solo la prima dose di vaccino Astrazeneca e a loro si è giunti mediante il tracciamento dei contatti di un civile infetto.

LE ANALISI

Gli altri otto militari della caserma di Ruffano, dipendente dalla Compagnia di Casarano, si trovavano fino a questa mattina in isolamento fiduciario e precauzionale, in attesa degli esiti dei tamponi molecolari ai quali sono stati sottoposti dalla Asl. E fortunatamente i tamponi hanno dato esito negativo: sono quinti tutti tornati al lavoro e la stazione ha potuto riaprire i battenti.

«Cerchiamo di essere rapidi nell'isolare i pochi militari contagiati - spiega il colonnello Paolo Dembech, comandante provinciale dell'Arma -, effettuando subito tamponi a tutti e sanificando gli ambienti per evitare di dover chiudere stazioni e caserme. Ma finora c'è stato un grande rispetto delle regole da parte di tutti i carabinieri, impegnati quotidianamente nel controllo del territorio e, in particolare, nella verifica del rispetto delle regole di contenimento del contagio. Sono quelle le nostre direttrici e non possiamo che essere i primi ad attenerci scrupolosamente a tali misure, nell'interesse di tutti».