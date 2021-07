Ruffano, piazza chiusa "abusivamente" per concerto della cover di Vasco: due denunce

Forse nemmeno per il concerto del Blasco, quello reale sono mai state chiuse le strade al traffico. Ma è accaduto per una cover band del grande cantautore di Zocca, Vasco Rossi, che vanta migliaia di tribute band in giro per il mondo. Invece è accaduto a Ruffano, piccolo Comune del Sud Salento dove, sabato sera, per consentire l'esibizione della band tributo a Vasco Rossi è stata chiusa una strada comunale senza alcuna autorizzazione.

La serata

Si sono ritrovati a cantare le più belle hit del grande Vasco Rossi, in strada, all'aperto, circa 150 persone la cui serata musicale è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri della stazione di Ruffano.

I militari dell'arma hanno infatti denunciato, in concorso tra loro, il titolare di un bar e il cantante della cover band, per aver organizzato, nella serata di sabato 24 luglio, presso il bar che si trova in una delle zone centrali del Comune salentino, una manifestazione canora dal vivo alla quale hanno partecipato circa centocinquanta persone, chiudendo arbitrariamente al traffico una strada comunale, senza alcuna autorizzazione amministrativa e di pubblica sicurezza.