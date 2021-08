Ruffano, in casa con un fucile senza matricola e 147 grammi di marijuana: arrestato un 19enne

Un 19enne di Ruffano, in provincia di Lecce, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione locale per spaccio. Il giovane, incensurato, è stato fermato ieri per un controllo e i militari, nel corso della perquisizione personale, domiciliare e della sua auto, hanno trovato 147 grammi di marijuana insieme al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e a oltre 1.500 euro in contanti, somma ritenuta provento dello spaccio.

In casa del ragazzo, i militari hanno rinvenuto anche un fucile Hatsan ad aria compressa, calibro 4,65, senza matricola: sono in corso gli accertamenti necessari ad appurare il possesso legittimo dell'arma.

Tutto il materiale ritrovato è stato sottoposto a sequestro e, espletate le formalità di rito, su ordine dell'autorità giudiziaria, il 19enne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.