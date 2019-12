Rubato il furgone dell'Emporio della solidarietà, ritrovato vuoto a Brindisi

Un gesto vile compiuto nel giorno di Natale. Il furgone dell'Emporio della Solidarietà di Lecce è stato rubato nella notte scorsa e poi fortunatamente ritrovato nel pomeriggio di oggi a Brindisi. Purtroppo vuoto. All'interno infatti vi erano panettoni raccolti appositamente per essere donati alle famiglie più povere in occasione del Natale.

Il furgone era parcheggiato a Lecce in una traversa di via Taranto, in via Pappacoda quando i ladri hanno agito indisturbati e sono scappati alla volta di Brindisi. E' stata infatti la polizia, sezione volanti della città di Brindisi ad avvisare del ritrovamento del furgone, un Peugeot Boxer con tanro di scritte e disegni dell'Emporio fondato dalla Comunità Emmanuel. Purtroppo però gli agenti delle volanti hanno ritrovato il mezzo completamente vuoto; i circa 50 panettoni che erano all'interno non c'erano più.

«In una giornata di festa come questa, il furto del furgone dell’Emporio della solidarietà appare ancora più grave - ha scritto su facebook il vice sindaco di Lecce Alessandro delli Noci - L’Emporio e l’impegno dei numerosi volontari che vi prestano gratuitamente servizio rappresentano un dono enorme per la nostra città». © RIPRODUZIONE RISERVATA