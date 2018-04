Rubano in appartamento e scappano dopo un inseguimento: caccia a cinque malviventi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima rubano in un'abitazione di Diso, poi fuggono in direzione del capoluogo e abbandonano l'auto dopo un inseguimento con carabinieri e polizia. E' accaduto tutto questa mattina: cinque persone a volto coperto sono entrate in un appartamento a Diso, riuscendo a portare via gioielli per un valore non ancora quantificato. Dopodiché sono scappati a bordo di una Bmw station wagon con targhe rubate e appartenenti a una Hyundai. L'auto è stata poi intercettata lungo la tangenziale est di Lecce: qui è iniziato l'inseguimento da parte di pattuglie della Polizia stradale e del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri. I malviventi però sono riusciti a far perdere le proprie tracce, abbandonando l'auto in via Caliò a Torre Veneri e scappando nelle campagne.