Ruba vestiti per 400 euro alla Coin: 24enne arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti della sezione “Volanti” e dei Poliziotti di Quartiere, hanno tratto in arresto A.O., un cittadino tunisino di 24 anni, irregolare sul territorio, per furto alla Coin di Lecce.



Il giovane era entrato nel negozio ed era poi entrato nei camerini con diversi capi. Gli addetti alla vigilanza lo hanno notato e tenuto d'occhio e quando è uscito ed ha riportato negli scaffali un solo capo, è partita la chiamata al 113.



I poliziotti hanno notato un uomo, corrispondente alle descrizioni, uscire dal centro commerciale dalla parte che apre su piazza Mazzini per poi dirigersi verso via Nazario Sauro. Il 24enne è stato fermato e controllato.

Oltre al giubbotto in jeans, indossava altri 3 maglioni, ancora corredati di etichetta ma privi della placca antitaccheggio e, nella tasca dei pantaloni, nascondeva una piccola tronchesina in acciaio usata per separare i capi dal dispositivo antifurto. Un ulteriore accertamento all’interno della Coin ha permesso agli agenti di trovare nei pressi dei camerini di prova, nascosti nel cappuccio di un giubbotto, tre dispositivi antitaccheggio danneggiati.



Il giovane, irregolare irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato per furto aggravato e danneggiamento e accompagnato presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

I capi d’abbigliamento, dal valore complessivo di circa 400 euro, sono stati restituiti al legittimo proprietario in sede di denuncia.



