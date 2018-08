Ruba le offerte in chiesa e si fa il segno della croce: ripreso e denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato scorso si era introdotto nella chiesa dell'Assunta di San Foca, marina di Melendugno, e approfittando del fatto che in quel momento non c'era nessuno, aveva capovolto il contenitore delle offerte, facendo uscire tutte le monete contenute al suo interno, per un totale di circa 70 euro. Poi si era dileguato.Ma non aveva fatto i conti con il sistema di videosorveglianza della chiesa, dal momento che non ha avuto nemmeno l'accortezza di coprirsi il volto. Così i carabinieri di Melendugno, a cui il parroco si era rivolto dopo aver scoperto il furto, in pochi giorni lo hanno identificato e denunciato. Si tratta di U.S.D., 52enne di Calimera.