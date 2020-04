Sorpreso a rubare carciofi, si scaglia contro il proprietario del terreno: arrestato

Si era introdotto in un terreno privato per rubare: questa l'accusa dei carabinieri della stazione di Sannicola. Solo che nel breve volgere di pochi minuti, la situazione è degenerata: scoperto dal proprietario del terreno, lo ha aggredito e gli avrebbe anche tagliato le gomme dell'auto. Per questo è finito in manette: si tratta di Antonio Montefusco, 50 anni, di Sannicola, in provincia di Lecce, già sottoposto al regime di sorveglianza speciale per vecchi reati.



L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando il 50enne, forse confidando nel fatto che in regime di quarantena nessuno potesse vederlo aggirarsi per le campagne, si è introdotto nel terreno agricolo di un suo compaesano. Stando ai primi accertamenti, era lì per rubare carciofi. Ma non ha fatto in tempo a portare a termine il furto, che è stato sorpreso dal proprietario del terreno. A quel punto, vistosi scoperto, si è scagliato contro la vittima e lo avrebbe spintonato. Non contento, evidentemente per evitare di essere seguito, gli ha anche tagliato le gomme dell'auto. Le indagini dei carabinieri della locale stazione hanno permesso di risalire al presunto responsabile, che dovrà ora rispondere del reato di rapina impropria. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'uomo è difeso dall'avvocato Luigi Suez, e nei prossimi giorni dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di convalida. Ultimo aggiornamento: 11:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA