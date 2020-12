Rotundo replica a Salvemini: «Il Pd non necessita di confronti»

«Il Pd non ha bisogno di nessun chiarimento al proprio interno. Le posizioni assunte dal Pd sono il frutto di decisioni collettive degli organismi dirigenti come nel caso Zara».

Antonio Rotundo, che a Palazzo Carafa guida il gruppo consiliare dei democratici, non fa giri di parole e va dritto al punto nel rispondere al sindaco Carlo Salvemini che - nell'intervista di ieri a Quotidiano - aveva invitato ad un confronto interno il Partito Democratico, una parte del quale aveva abbandonato l'aula al momento del voto sul caso Zara in segno di protesta. Ma terreno di scontro tra il sindaco e il partito di maggioranza sono diventate anche la sanatoria dei locali della movida (prima) e le concessioni demaniali (dopo).

E se Salvemini tiene a precisare che non è in corso alcuna crisi all'interno della sua maggioranza, Rotundo fa capire che quello che non va è il metodo. «Modello di governo condiviso - dice - vuol dire che le decisioni sono l'esito di un confronto. Non si può pensare che le forze politiche ratificano decisioni già prese. E purtroppo questo è avvenuto più volte».

E su Zara, il giudizio critico resta. «Il problema non è il Pd. Credo sia doveroso per trasparenza verso l'opinione pubblica da parte mia rendere conto della posizione assunta e delle ragioni per le quali abbiamo ritenuto non condivisibile la soluzione che è stata adottata. Secondo noi - spiega il capogruppo del pd - si sarebbe potuto seguire una strada diversa rispetto a quella della delibera costruita per una singola azienda». Tenuto conto che la gestazione della delibera è durata un anno (l'istanza di autorizzazione commerciale è stata presentata il 15 novembre 2019), il tempo per farlo - secondo Rotundo - ci sarebbe stato («è mancato a valle il confronto nella maggioranza sulle possibili soluzioni»).

Se i parametri utilizzati determinano come hanno determinato costi giudicati fuori mercato o tali da rappresentare un freno allo sviluppo del commercio in città, si sarebbe potuto e dovuto valutare di modificare quei parametri, prendendo a riferimento, per esempio, per la realizzazione dei parcheggi pertinenziali il costo di costruzione invece che i parametri Imu. «È stata questa l'impostazione emersa e condivisa in una riunione del Pd tenutasi per l'esame della delibera insieme ai dirigenti provinciali - tiene a specificare Rotundo -. Si è scelto invece la strada della riduzione della monetizzazione per il singolo operatore prevedendo uno sconto del 66 per cento (l'importo di 1.699 mila euro viene ridotto a 577mila euro), motivato dall'ipotesi che due su tre degli utenti di Zara non utilizzeranno l'auto privata: un criterio discrezionale privo di alcun fondamento certo e oggettivo. Per queste ragioni abbiamo affermato che, in assenza del parere sulla quantificazione della riduzione della monetizzazione, la delibera era invotabile in quanto il consiglio comunale, che non è un organo tecnico, per poter e dover legittimamente esercitare le proprie prerogative deve necessariamente avere a supporto dei pareri di natura tecnica».

Parere che non è mai arrivato e che ha spinto altri consiglieri comunali e lo stesso presidente del Consiglio Carlo Mignone a non sostenere la delibera. «Ovviamente non mi riferisco ai pareri, obbligatori per legge, di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Tuel che nulla dicono sul punto, ma a quello del dirigente del settore Mobilità riferito allo specifico profilo della riduzione dell'importo della monetizzazione, che invece di pronunciarsi rimetteva la decisione al consiglio comunale».

Sul piano politico il voto sulla delibera - sottolinea il capogruppo del Pd - ha evidenziato che dei 21 voti dei consiglieri di maggioranza solo 15 hanno votato a favore. Per contro c'è stato il «soccorso trasversale» di due consiglieri risultati tra l'altro decisivi per la immediata esecutività della delibera.

«Se i capigruppo di Pd e Lecce città pubblica si dissociano sul punto, se fa altrettanto la presidente della Commissione urbanistica, se il capogruppo di Noi per Lecce è assente e se il presidente del Consiglio comunale vota contro, credo che il problema non sia il Pd ma come decide la coalizione - conclude Rotundo -. Ben venga perciò il confronto e la discussione sulle ragioni che hanno determinato le difficoltà che ritengo sia la condizione irrinunciabile per poterle superare. La strada maestra è la condivisione, la strada invece di spaccare il gruppo Pd porta dritto dritto al suicidio politico».

Ari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA