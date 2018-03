Rose e lacrime per Maria Grazia, la mamma scomparsa a 24 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le foto raccontano di una famiglia felice, di un futuro da vivere, raccontano i sorrisi, i momenti, tutti quegli attimi di quotidianità che sembrano scontati e ripetivi, perfino banali, fino a quando qualcuno muore, all’improvviso. In quel momento, ci si rende conto di quanto ogni attimo sia invece speciale quando lo si guarda con le lacrime agli occhi. Maria Grazia non c’è più, Se n’è andata in una sera di marzo, lasciando un marito che deve farsi forza anche per lei, due bimbi che hanno bisogno di conforto e che porteranno nel cuore e nei loro sguardi gli sguardi della madre scomparsa. Ma l’amore di Maria Grazia rimarrà, l’amore di una madre è troppo forte per disperdersi anche se è così lontana da qualche parte nel cielo. Continuerà a riempire la sua casa. Ieri pomeriggio un mare di folla, un’intera cittadina ha accompagnato Maria Grazia Serra, la 25enne scomparsa sabato scorso intorno a mezzanotte a causa di un malore fatale, forse uno scompenso cardiaco come emerso dall’autopsia disposta dalla Procura di Lecce ed eseguita martedì pomeriggio dal medico legale Ermenegildo Colosimo (presenti i consulenti della famiglia Francesco Faggiano e Giuseppe Guida), anche se bisognerà attendere sessanta giorni per scoprirne le cause e avere certezze. Via San Domenico Savio bloccata per tutta la giornata, un via vai incessante di persone, decine e decine di manifesti, gigantografie della giovane. Il feretro bianco è stato accolto all’arrivo nella Parrocchia di San Martino di Tours con un applauso scrosciante di commozione. Distrutto dal dolore il marito Pierluigi Valente e tutti i familiari della giovane. Non c’erano i bimbi, Francesco e Chanel di 5 e 3 anni, che hanno perduto la loro mamma e dovranno capacitarsi che quell’assenza non sarà di un qualche giorno. Don Lucio Borgia, nella sua toccante omelia, in una chiesa che non era in grado di ospitare tutti i presenti ha detto richiamando la fede cristiana: “Oggi più che mai la morte ci appare in tutta la sua brutalità, strappando alla sua famiglia questa nostra sorella. Ha tolto al marito la sua sposa e ai suoi figli ancora piccoli, una madre il cui affetto era per loro indispensabile quanto il pane quotidiano.Come potranno proseguire sereni il loro cammino senza questa presenza ? Siamo qui per dire a Dio tutto il nostro smarrimento, a chiedergli di rimarci vicino in questo momento di prova. Con la fiducia di Gesù, affidiamo con speranza a Dio Maria Grazia, sicuri di poterla ritrovare un giorno accanto a lui nella gioia. Gli chiediamo che temperi il dolore dei suoi bambini e del suo sposo con la dolcezza della sua presenza.” Poi, i palloncini in volo verso il cielo e un maxi schermo che proiettava alcune delle immagini più belle di Maria Grazia. Infine, il suo ultimo tragitto in un silenzio struggente e irreale, composto da incredulità e disperazione, verso il camposanto.