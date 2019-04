Rogo nella notte: danneggiate tre auto. Paura per i residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inferno nella notte ad Alliste in via Montegrappa. Poco dopo la mezzanotte le fiamme hanno avvolto una Fiat 500 di proprieta' di una 21enne originaria di Casarano ma residente ad Alliste dove vive con il compagno. Il rogo si e' poi propagato su un'altra vettura, una Citroen Picasso di un vicino di casa. Un terzo mezzo e' stato lievemente intaccato. Annerite le pareti dell'abitazione e danneggiati gli infissi. Sembra che nel garage fosse custodita un'auto, anch'essa poco danneggiata a causa del calore. Sul posto a spegnere l'incendio i vigili del fuoco di Gallipoli e Ugento. Non si esclude il dolo ma potrebbe trattarsi anche di un corto circuito: la giovane, che lavora presso un distributore di carburanti, era rientrata da pochi minuti. Indagano i carabinieri della Compagnia di Casarano che stanno visionando le immagini riprese da alcuni sistemi di videosorveglianza installati nella zona.