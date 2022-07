Puglia, pomeriggio di roghi: due incendi nel Tarantino, uno a Gallipoli

È ancora allarme incendi in Puglia. Non solo il Salento, brucia anche il Tarantino: a Castellaneta, in località Minerva, a fuoco oltre dieci ettari di bosco da questa mattina. Sono impegnate una decina di unità tra operatori antincendio boschivo Arif, Vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile e volontari. Altri cinque ettari di bosco a fuoco ancora nel Tarantino, a Ginosa, in località Difesa Grande.

In provincia di Lecce

Un rogo anche a Gallipoli, in località Li Foggi: circa due ettari di macchia mediterranea, con una serra coinvolta, a fuoco. In fase di bonifica l'incendio di ieri a Castrignano del Capo, in zona Follonica: utilizzati due Canadair.