Vandali alla grotta della Poesia: divelto il cancello di accesso all'area

Atti di vandalismo alla grotta della poesia di Roca, marina di Melendugno, nel Salento . Qualcuno ha completamente sradicato e buttato via il cancello di recinzione dell'intera area.Al momento sono in corso i lavori di messa in opera di un muretto a secco, la zona è chiusa, ma viene solitamente presa d'assalto da ciclisti che, incuranti della segnaletica disposta su tutto il perimetro, continuano a circolare alla faccia dei divieti e dei cancelli che sono stati aperti con la forza. Tutto, pur di fare una scorrazzata ai bordi del costone, fragile, a rischio crollo.