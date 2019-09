Robotica, al Fermi la tappa italiana della progettazione europea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ Iiss Enrico Fermi di Lecce ha ospitato dal 3 al 5 Settembre un Transnational Project meeting del progetto Erasmus + KA202 VET New Methodologies. Esi tratta di un partenariato strategico tra 4 scuole europee: Anna Gironella de Mundet di Barcellona-Spagna (scuola coordinatrice), l’istituto “E. Fermi di Lecce, l’Escola Professional Amar Terra Verde di Vila Verde - Portogallo e il Sule Muzaffer Buyuk Mesleki ve Teknic Anadolu Lisesi di Manavgat – Turchia, a sostegno dell'innovazione e per lo scambio di buone pratiche e che si sviluppa in due anni, 2018-2020.Il progetto si è articolato in varie fasi da svolgere all'interno delle scuole dei paesi partner, che hanno.permesso di progettare e assemblare due bracci robotici in ogni paese partner. Ogni parte dei bracci è stata realizzata attraverso una stampante 3D. Un microcontrollore Arduino comanda una serie di motori, uno per ogni grado di libertà del braccio, per effettuare i singoli movimenti. I bracci interagiscono con l’utente attraverso un Raspberry PI che svolge le funzioni di server e sul quale è possibile utilizzare programmi Python: un linguaggio di programmazione per impostare qualsiasi tipo di lavoro che si voglia far eseguire al braccio. Tali programmi interagiscono con il microcontrollore Arduino dedicato al movimento del braccio. I bracci possono essere controllati in remoto attraverso Internet e possono dialogare in rete tra di loro in modo da eseguire un lavoro più complesso.Le scuole partner devono successivamente sviluppare un syllabus relativo a tutte le attività che hanno previsto lo sviluppo del software, le intercomunicazioni di una rete di diversi bracci robotici e lo sviluppo di un Computer Vision System. Questo partenariato contempla anche la mobilità di studenti e docenti che svolgeranno attività di formazione nelle quattro scuole partners