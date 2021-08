Vigili del Fuoco, arriva dal Salento la prima donna pugliese comandante del corpo nazionale

Due primati in una sola nomina: la leccese Roberta Lala, laureata a Lecce in ingegneria, è stata nominata oggi primo dirigente ovvero Comandante del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta della prima donna pugliese a diventare comandante nella storia del corpo nazionale. Ogni anno, infatti, sulla base di alcuni criteri che riguardano la produzione in carriera, vengono scelte 12 figure (tutti ingegneri) che diventeranno primi dirigenti del Corpo.

La prima donna in Puglia e la prima nomina dal comando leccese

Da questi gruppo saranno scelti i nuovi dirigenti dei comandi provinciali, coloro che saranno assorbiti dalla Ddirezione regionale dei Vigili del Fuoco e come dirigenti in Ministero. Ma Roberta Lala non è solo la prima donna in Puglia ad accedere alla carriera apicale da dirigente: è anche la prima nomina in assoluto di un dirigente in arrivo dal comando provinciale di Lecce. Un traguardo per l'intero corpo dunque.

La carriera della leccese

In questo ruolo l'ingegnere leccese è anche tra i più giovani di questa tornata: ha infatti 47 anni. Una carriera brillante dunque in un mondo da molti considerato ancora prettamente maschile ma in cui lei ha sapto farsi spazio. Sinora infatti, Roberta Lala è stata a Lecce in ruoli molto delicati: referente provinciale della prevenzione incendi, del soccorso di emergenza e anche della comunicazione esterna. Ma ha anche collaborato con la sede centrale alla stesura di varie norme antincendio.